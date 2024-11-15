Карсли: «Сборная Англии движется в правильном направлении»

Временный тренер сборной Англии Ли Карсли поделился впечатлениями после выигранного матча Лиги наций с Грецией (3:0).

Англичане добыли выездную победу благодаря голам Олли Уоткинса и Кёртиса Джонса, ещё однажды греки поразили свои ворота сами.

«Сегодняшняя игра говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Но не стоит слишком увлекаться – в воскресенье у нас важный матч на «Уэмбли».

Важно, чтобы игроки демонстрировали свои сильные стороны. У нас много выдающихся талантов. Мы дали шанс футболистам, которых не было здесь ранее, и они воспользовались своей возможностью.

Вчера люди говорили, что у нас слишком неопытный состав, но эти игроки показывают высочайший уровень в своих клубах», – сказал в интервью ITV Карсли.