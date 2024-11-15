Тонали оценил силу сборной Италии

Полузащитник сборной Италии Сандро Тонали побеседовал с журналистами после победы над Бельгией в матче Лиги наций (1:0).

Именно 24-летний хавбек «Ньюкасла» принёс итальянцам три очка, отличившись на 11-й минуте. Для Тонали это первый забитый мяч за «скуадру адзурру» в карьере, а также первый гол вообще с момента завершения длительной дисквалификации.

«Очень приятно забить за сборную, но самое главное – победа. Мы упорно боролись, хорошо играли и доказали, что можем владеть инициативой, удерживать её. Сборная Италии изменилась в лучшую сторону.

Команда по-настоящему уверена в себе и расслаблена. Мы не можем дождаться следующего матча, потому что нам нравится играть вместе, мы чувствуем стабильность», – заявил в интервью RAI Sport Тонали.