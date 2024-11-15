Спаллетти прокомментировал победу Италии над Бельгией

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о выступлении команды в матче против соперников из Бельгии (1:0).

Минимальную победу «скуадре адзурре» в выездном поединке Лиги наций принёс точный удар Сандро Тонали на 11-й минуте.

«Ребята хорошо поработали. Во втором тайме мы потеряли остроту при владении мячом, позволили себе слишком много неточных передач. Как мы говорили перед игрой, в таких матчах важно хорошо держать мяч для снижения давления и сохранения контроля. Было тяжело, когда Бельгия прижала нас на нашей половине поля, но игроки сражались как львы», – сказал в послематчевой беседе с RAI Sport Спаллетти.