Сборная Северной Македонии поднялась в лигу В, одолев команду Латвии

Явный лидер группы С4 Лиги наций, сборная Северной Македонии поставила жирную точку в четверг, добыв четвертую победу подряд и с огромным отрывом выиграв квартет. Матч с латвийцами прошел под диктовку фаворита. Победу со счетом 1:0 македонцам принес удар Николы Серафимова на 57-й минуте.
Сборная Македонии набрала 13 очков, соперник замыкает таблицу с четырьмя баллами.
Протокол игры
|(1:0) Серафимов Никола57'
Димитриевски Столе•Димоски Боян58' (Митровски Димитар (58') •Серафимов Никола• 54'Зайков Джоко• 55'Алиоски Эгзиян78' (Ашковски Стефан (78') •Элмас Эльиф24' (Камили Лирим (24') •Алими Исник•Барди Энис•Чурлинов Дарко58' (Ристовски Милан (58') •Миовски Боян•Трайковски Александар78' (Велкоски Дарко (78') 90'
Матревицс Рихардс•Юрковскис Райвис•Черномордийс Антонийс•Ягодинский Виталий•Савалниекс Робертс 30'64' (Варславаyc Ренарс (64') •Яунземс Алвис64' (Мельникс Денис (64') •Вапне Лукасс64' (Кристерс Тоберс (64') •Зеленков Дмитрий•Цыганик Андрей•Дашкевич Эдуард71' (Гутковский Владислав (71') • 84'Шитс Дарио71' (Робертс Улдрикис (71')
14 ноября. Стадион "Тодор Проески".
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