Сборная Северной Македонии поднялась в лигу В, одолев команду Латвии

Явный лидер группы С4 Лиги наций, сборная Северной Македонии поставила жирную точку в четверг, добыв четвертую победу подряд и с огромным отрывом выиграв квартет. Матч с латвийцами прошел под диктовку фаворита. Победу со счетом 1:0 македонцам принес удар Николы Серафимова на 57-й минуте.

Сборная Македонии набрала 13 очков, соперник замыкает таблицу с четырьмя баллами.