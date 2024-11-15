Гол Холанна помог сборной Норвегии разгромно победить в Словении

В группе В3 Лиги наций сборные Словении и Норвегии сражались за право делить первое место с командой Австрии и иметь хорошие шансы на первое место. Гости выглядели острее, а с их быстрыми атаками соперник вообще не справлялся.

На четвёртой минуте ошибка голкипера хозяев привела к быстрому голу, его автор - Антонио Нуса. Ян Млакар ответил ударом головой в перекладину, при этом на нем фолили - пенальти. Беньямин Шешко перехитрил голкипера и пробил по центру - 1:1. Млакар мог вовсе выводить свою команду вперед, но снова попал в штангу. Вскоре ответ противника, и Эрлинг Холанн сделал результат 1:2.

После перерыва Нуса выдал шедевральный удар по воротам, и мяч идеально влетел в цель, а позже Йенс Хёуге поставил точку - 1:4.

У Австрии и Норвегии по 10 очков, у словенцев - 7, казахстанцев - 1.