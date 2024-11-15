Без Килиана Мбаппе сборная Франции так и не сумела забить израильтянам в Лиге наций

Сборные Израиля и Франции сошлись в рамках Лиги наций. Матч 5-го тура состоялся 14 ноября в Париже.

По плей-офф Лиги наций от второй группы в принципе всё понятно было до пятого тура. Сборные Франции и Италии неплохо оторвались, в играх против Израиля и Бельгии предстояло лишь увеличить преимущество. «Трёхцветные» в Париже принимали израильтян, выставив состав боевой: Коло-Муани, Олисе, Заир-Эмери, Баркола. Да, Килиан Мбаппе опять не вызван в сборную, уже привыкаем.

И этот факт явно охладил атакующий пыл «трёхцветных». Начали они с позиционных атак, очень много мячом владели, наступали, но делали всё это очень медленно, поэтому не создавали проблем для обороны гостей. В этой скуке Франции остроту включал только он – Нголо Канте. В середине первого тайма по левому краю подключил Канте Баркола, тот вернул к линии вратарской, а набежавший Нголо пробил. Даниэль Перец сделал блестящий сейв, чтобы сохранить нули на табло.

В этой французской тишине осмелел уже Израиль. К концу тайма гости поняли, что тут можно и атаковать. Штрафной заработали на правом фланге, Абу Фани отлично навесил на ближнюю штангу, а Махуд Джабер выиграл воздух и скинул/пробил в направлении дальнего угла. Очень опасно мяч скакал рядом с линией ворот, но смогли израильтяне занести его в сетку.

Время шло, а французскими голами и не пахло.Долгие позиционные атаки скорее в сон вгоняли. В середине второго тайма взбрыкну Камавинга и дальним ударом направил мяч под перекладину. Но Перец долетел до нужной точки и удар парировал. Пошли замены от Дешама: вышли Рабьо, Коман и Нкунку. Чуть задвигались хозяева и создали свой лучший момент. Простой кросс слева выловил Коло-Муани и перевёл мяч к точке пенальти. Набежавший Заир-Эмери без помех завершал атаку, однако не смог переиграть Переца ударом в касание.

Под занавес матча темп совсем упал. Навал французов постоянно сбивался на паузы, травмы, разговоры с арбитром. И всё-таки зрители увидели ещё один супермомент. На шестой уже добавленной минуте Коман прорвался справа и сильно прострелил. Нкунку выскочил на передачу и пробил в касание. Пробил отлично, направив мяч в правый угол, но туда же нырнул и Перец, утвердившийся в звании главного героя матча.

Все потуги сборной Франции остались без результата. Нет Килиана Мбаппе, нет голов. Нулевая ничья в Париже.