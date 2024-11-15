Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига наций УЕФА

Без Килиана Мбаппе сборная Франции так и не сумела забить израильтянам в Лиге наций

15 Ноября 2024 • 00:47 Комментировать
Франция
0:0
Израиль
окончен

Сборные Израиля и Франции сошлись в рамках Лиги наций. Матч 5-го тура состоялся 14 ноября в Париже.

Протокол игры  
Франция0:0Израиль
Меньян МайкКунде ЖюльКонате ИбраимаУпамекано ДайоЭрнандес ТеоКанте Н'ГолоКамавинга Эдуардо  35' 71' (Рабио Адриен ( 71') Олисе Майкл 70' (Коман Кингсли ( 70') Заир-Эмери Уоррен 78' (Тюрам Маркус ( 78') Баркола Бредли 71' (Нкунку Кристофер ( 71') Коло-Муани Рандаль
Запасные: Гендузи МаттеоКлосс ЖонатанПавар БенжаменШевалье ЛюкаСалиба ВильямКоне КуадиоСамба Брис
Перец ДаниэльНахмиас Идан  70'Шломо РазГольдберг ШонДжехезкель Сагив  49' 84' (Перец Дор ( 84') Абада Лиэль 80' (Хазиза Долев ( 80') Манор Соломон 72' (Саба Диа ( 72') Джабер МахмудАбу-Фани МохаммадГлух Оскар 84' (Халаили Анан ( 84') Тургеман Дор 73' (Дэвид Дин ( 73')
Запасные: Машпати РоиГерафи ЙоавГандельман ОмриШуа ЯрденДаса ЭлазарАзулай ЭтанБитон Дан
14 ноября. Стадион "Стад де Франс" (Сен-Дени).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить
Реклама

 

По плей-офф Лиги наций от второй группы в принципе всё понятно было до пятого тура. Сборные Франции и Италии неплохо оторвались, в играх против Израиля и Бельгии предстояло лишь увеличить преимущество. «Трёхцветные» в Париже принимали израильтян, выставив состав боевой: Коло-Муани, Олисе, Заир-Эмери, Баркола. Да, Килиан Мбаппе опять не вызван в сборную, уже привыкаем.

И этот факт явно охладил атакующий пыл «трёхцветных». Начали они с позиционных атак, очень много мячом владели, наступали, но делали всё это очень медленно, поэтому не создавали проблем для обороны гостей. В этой скуке Франции остроту включал только он – Нголо Канте. В середине первого тайма по левому краю подключил Канте Баркола, тот вернул к линии вратарской, а набежавший Нголо пробил. Даниэль Перец сделал блестящий сейв, чтобы сохранить нули на табло.

В этой французской тишине осмелел уже Израиль. К концу тайма гости поняли, что тут можно и атаковать. Штрафной заработали на правом фланге, Абу Фани отлично навесил на ближнюю штангу, а Махуд Джабер выиграл воздух и скинул/пробил в направлении дальнего угла. Очень опасно мяч скакал рядом с линией ворот, но смогли израильтяне занести его в сетку.

Время шло, а французскими голами и не пахло.Долгие позиционные атаки скорее в сон вгоняли. В середине второго тайма взбрыкну Камавинга и дальним ударом направил мяч под перекладину. Но Перец долетел до нужной точки и удар парировал. Пошли замены от Дешама: вышли Рабьо, Коман и Нкунку. Чуть задвигались хозяева и создали свой лучший момент. Простой кросс слева выловил Коло-Муани и перевёл мяч к точке пенальти. Набежавший Заир-Эмери без помех завершал атаку, однако не смог переиграть Переца ударом в касание.

Под занавес матча темп совсем упал. Навал французов постоянно сбивался на паузы, травмы, разговоры с арбитром. И всё-таки зрители увидели ещё один супермомент. На шестой уже добавленной минуте Коман прорвался справа и сильно прострелил. Нкунку выскочил на передачу и пробил в касание. Пробил отлично, направив мяч в правый угол, но туда же нырнул и Перец, утвердившийся в звании главного героя матча.

Все потуги сборной Франции остались без результата. Нет Килиана Мбаппе, нет голов. Нулевая ничья в Париже.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Израиля

Новости по матчу

Сегодня, 15 Ноября
00:47
Без Килиана Мбаппе сборная Франции так и не сумела забить израильтянам в Лиге наций
14 Ноября
22:15
Франция - Израиль: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:57
В сборной Франции не удивились отсутствию Мбаппе – названа причина
15:30
В сборной Франции выбрали капитана на матч без Мбаппе
02:22
Франция - Израиль: где смотреть прямую трансляцию онлайн
13 Ноября
22:23
Дешам объяснил, почему Коман сыграл всего 15 минут на Евро-2024
19:11
Прогноз на точный счёт матча Франция — Израиль Лиги наций — 14 ноября 2024
12:13
Надёжная ставка и прогноз на матч Франция — Израиль Лиги наций УЕФА — 14 ноября 2024
11 Ноября
19:55
Безопасность матча сборных Франции и Израиля обеспечат четыре тысячи полицейских
09 Ноября
06:19
Мбаппе не хочет играть за сборную Франции при Дешаме 1
01:36
Игроки сборной Франции ждут Зидана – им «надоел» Дешам
06 Ноября
23:54
Мбаппе может снова не поехать в сборную Франции
03 Ноября
23:09
Погба дал смелое обещание
13 Октября
18:38
Тчуамени отреагировал на скандал с участием Мбаппе
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Дзюба назвал тренера, с которым «Спартак» добьётся успеха 19-летний экс-игрок «Реала» объявил о завершении карьеры Дзюба назвал игрока, который заслужил «Золотой мяч» больше, чем Родри и Винисиус Месси выбрал команду до 2026 года «Эль класико» легенд пройдёт в Японии – названа дата и имена звёзд Аморим выбрал ключевого игрока после прихода в «Манчестер Юнайтед» Роналду: «Если смогу забить 1000 голов – хорошо, если нет – больше меня тоже никто не забил» Стало известно, откуда «Реал» досрочно узнал результат голосования за «Золотой мяч» Салах: Все мы уйдём из «Ливерпуля»
«Барселона» ни разу не пробила в створ и проиграла «Реал Сосьедаду» «Реал» запланировал четыре громких трансфера – названы все имена Драматичная концовка и обрыв суперсерии «Краснодара»: Мурад Мусаев получил ничью с «Рубином» на день рождения Мбаппе хочет уволить Анчелотти - нападающего поддержали 4 игрока «Реала» Два суперклуба готов заплатить 130 млн евро за Кейна Окружение Мбаппе подтвердило информацию о проблемах игрока с психикой Назван лучший вратарь XXI века: Нойер – второй, Куртуа – пятый, Кан – седьмой, а ван дер Сар – восьмой Криштиану Роналду получил новую награду Хет-трик Винисиуса позволил «Реалу» разгромить «Осасуну» «Реал» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
Спортивные новости
Медведев не смог выйти в полуфинал Итогового турнира АТР, уступив Синнеру «Спартак» разобрался с «Северсталью» в матче КХЛ Корешков спрогнозировал, сколько раундов будет длиться бой Шары Буллета и Пейджа на турнире UFC в Саудовской Аравии Экс-игрок СКА Рыбин высказался о провальной игре «Амура» в этом сезоне в КХЛ «Один на подлёте, другой на излёте»: Тактаров высказался о предстоящем поединке Буллет — Пейдж Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Казахстан Казахстан
Австрия Австрия
0
2
12.00 6.60 1.20
Видео
Окончен
Армения Армения
Фарерские острова Фарерские острова
0
1
1.54 3.85 6.20
Видео
Окончен
Греция Греция
Англия Англия
0
3
5.20 3.60 1.67
Видео
Окончен
Северная Македония Северная Македония
Латвия Латвия
1
0
1.51 4.00 6.20
Видео
Окончен
Франция Франция
Израиль Израиль
0
0
1.10 8.80 22.00
Видео
Окончен
Словения Словения
Норвегия Норвегия
1
4
3.15 3.30 2.23
Видео
Окончен
Бельгия Бельгия
Италия Италия
0
1
2.30 3.30 3.05
Видео
Окончен
Ирландия Ирландия
Финляндия Финляндия
1
0
1.70 3.55 5.00
Видео
15.11.24 в 20:00
Кипр Кипр
Литва Литва
2.18 3.25 3.30
Видео
15.11.24 в 22:45
Шотландия Шотландия
Хорватия Хорватия
3.45 3.45 2.04
Видео
15.11.24 в 22:45
Люксембург Люксембург
Болгария Болгария
2.75 3.25 2.55
Видео
15.11.24 в 22:45
Португалия Португалия
Польша Польша
1.31 5.20 8.40
Видео
15.11.24 в 22:45
Швейцария Швейцария
Сербия Сербия
1.76 3.55 4.60
Видео
15.11.24 в 22:45
Румыния Румыния
Косово
1.77 3.55 4.50
Видео
15.11.24 в 22:45
Дания Дания
Испания Испания
4.60 3.55 1.76
Видео
15.11.24 в 22:45
Северная Ирландия Северная Ирландия
Беларусь Беларусь
1.54 3.75 6.60
Видео
15.11.24 в 22:45
Сан-Марино Сан-Марино
Гибралтар Гибралтар
3.50 2.80 2.45
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Ноября
00:59 · Лига наций УЕФА
Спаллетти прокомментировал победу Италии над Бельгией
00:56 · Лига наций УЕФА
Сборная Северной Македонии поднялась в лигу В, одолев команду Латвии
00:51 · Лига наций УЕФА
Гол Холанна помог сборной Норвегии разгромно победить в Словении
00:48 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Ливерпуля» Кёртис Джонс забил в дебюте за сборную Англии
00:43 · Лига наций УЕФА
Сборная Ирландии выбыла финнов в лигу С
00:17 · Англия. Премьер-лига
Райя назвал вратаря, игра которого его восхищала
00:05 · Лига наций УЕФА
Тренер сборной Англии объяснил решение оставить Кейна в запасе
14 Ноября
23:46 · Англия. Премьер-лига
Холанн обошёл Марадону по голам за сборную 1
23:16 · Англия. Премьер-лига
Тонали забил впервые за 460 дней
22:23 · Казахстан
Попов – о Черчесове в сборной Казахстана: «Это изначально ошибочное решение»
22:15 · Лига наций УЕФА
Бельгия - Италия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 1
22:15 · Лига наций УЕФА
Франция - Израиль: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
22:15 · Лига наций УЕФА
Греция - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
22:10 · Казахстан
Булыкин побеспокоился о будущем Черчесова у руля сборной Казахстана
21:59 · Лига наций УЕФА
Сборная Армении пропустила с пенальти в матче с фарерцами и проиграла
21:46 · Лига наций УЕФА
Сборная Франции назвала состав на игру против Израиля
21:42 · Лига наций УЕФА
Бельгия и Италия объявили составы на матч Лиги наций
21:36 · Лига наций УЕФА
Кейн – в запасе сборной Англии на матч против Греции
21:29 · Лига наций УЕФА
Черчесов удивил после очередного поражения: «Я доволен»
20:44 · Лига наций УЕФА
Роналду сделал заявление перед матчем сборной Португалии
20:14 · Лига наций УЕФА
Сборная Казахстана с Черчесовым досрочно вылетела в Лиге наций
20:08 · Лига наций УЕФА
Сборная Казахстана установила антирекорд при Черчесове
19:56 · Лига наций УЕФА
Сборная Казахстана без шансов быстро проиграла Австрии
18:56 · Лига наций УЕФА
Назван футболист, который вернётся в сборную Англии при Тухеле
17:57 · Испания. Ла Лига
В сборной Франции не удивились отсутствию Мбаппе – названа причина
Все новости