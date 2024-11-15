Сборная Ирландии выбыла финнов в лигу С

Сборные Ирландии и Финляндии на равных бились за право остаться в лиге В Лиги наций. Гостей устраивала только победа, но свои шансы они не использовали.
На 31-й минуте Робин Лод проверил на прочность штангу. А в последней атаке первого тайма хозяева довели атаку до удара головой Эвана Фергюсона в упор - 1:0. Он же сыграл рукой у своих ворот в конце второго тайма - пенальти, при этом Йоэль Похьянпало с 11 метров не смог переиграть голкипера.
1:0, Ирландию ждут стыковые матчи за право остаться в лиге В, соперник же с нулем очков вылетает.
Протокол игры
|(1:0) Фергюсон Эван45'
Келлехер Каомхин•Доэрти Мэтт76' (О'Ши Дара (76') •Коллинз Натан•Скэйлз Лиам•О'Дуда Каллум• 4'Эбоселе Фести76' (Азаз Финн (76') •Каллен Джош•Найт Джейсон• 12'Джонстон Майкл85' (Кэннон Томас (85') •Шмодикс Сэмми85' (Мэннинг Райан (85') •Фергюсон Эван76' (Моламби Джейсон (76')
Градецки Лукаш•Хосконен Артту•Иванов Роберт•Пелтола Матти58' (О'Шоунесси Даниэль (58') •Алхо Николай84' (Пукки Теэму (84') •Уронен Йере64' (Хоканс Даниэль (64') •Лод Робин•Камара Глен•Кайринен Каан•Антман Оливер64' (Похьянпало Йоэль (64') •Кялльман Беньямин84' (Нисканен Ильмари (84')
14 ноября. Стадион "Авива" (Дублин).
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