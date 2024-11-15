Сборная Ирландии выбыла финнов в лигу С

Сборные Ирландии и Финляндии на равных бились за право остаться в лиге В Лиги наций. Гостей устраивала только победа, но свои шансы они не использовали.

На 31-й минуте Робин Лод проверил на прочность штангу. А в последней атаке первого тайма хозяева довели атаку до удара головой Эвана Фергюсона в упор - 1:0. Он же сыграл рукой у своих ворот в конце второго тайма - пенальти, при этом Йоэль Похьянпало с 11 метров не смог переиграть голкипера.

1:0, Ирландию ждут стыковые матчи за право остаться в лиге В, соперник же с нулем очков вылетает.