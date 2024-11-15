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Быстрый гол Уоткинса, проход Беллингема, пятка Джонса: сборная Англии отомстила Греции за поражение на «Уэмбли»

15 Ноября 2024 • 00:40 Комментировать
Греция
0:3
Англия
окончен

Сборные Греции и Англии сошлись в рамках Лиги наций. Матч 5-го тура состоялся 14 ноября в Афинах.

Протокол игры  
Греция0:3Англия
  7'Уоткинс Олли (0:1)
  78'Влаходимос Одиссеас (0:2)
  83'Джонс Кёртис (0:3)
Влаходимос ОдиссеасРота ЛазаросМавропанос КонстантиносКулиеракис КостасЦимикас Костас 57' (Иоаннидис Фотис ( 57') Сиопис Манолис 82' (Манталос Петрос ( 82') Зафеирис Христос  62'Масурас Гиоргос  22' 70' (Константелиас Янис ( 70') Бакасетас Тасос 57' (Пелкас Димитрис ( 57') Цолис ХристосПавлидис Вангелис 56' (Яннулис Димитрис ( 56')
Запасные: Дувикас АнастасиосВагианнидис ГеоргиосМандас ХристосЦолакис КостасРецос ПанайотисХацидиакос ПантелисАлександропулос Сотириос
Пикфорд Джордан  27'Уокер КайлКонса Эзри 46' (Холл Льюис ( 46') Гехи МаркЛьюис РикоГаллахер Конор  11' 79' (Гиббс-Уайт Морган ( 79') Джонс КёртисМадуэке Нони 67' (Боуэн Джаррод ( 67') Беллингем Джуд  11'Гордон Энтони 67' (Роджерс Морган ( 67') Уоткинс Олли 66' (Кейн Гарри ( 66')
Запасные: Ливраменто ВалентиноГомес АнхельСоланке ДоминикТраффорд ДжеймсХарвуд-Беллис ТэйлорКуанса ДжареллХендерсон Дин
14 ноября. Стадион "Олимпийский стадион (Афины)".
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Да, сборная Англии не играет в высшем дивизионе Лиги наций. И да, она даже не лидирует в своей группе после четырёх туров. То есть, не получает прямое повышение в Лигу А, из которой выпала в прошлом сезоне. На «Уэмбли» англичане проиграли грекам, а теперь приехали в Афины за реваншем. Именно команда Греции и была лидером квартета, одержав четыре победы в четырёх матчах до этого.

Англичане, кажется, серьёзно обиделись на греков за домашнее поражение. Просто шквал атак полетел с первых минут, даже без Кейна «три льва» бились отчаянно. И уже на седьмой минуте всё сложилось. На правом фланге включил дриблинг Мадуэке, добежал к лицевой линии и прострелил под себя. А Олли Оуткинс в стиле Кейна выковырял мяч и в касание пробил в угол – 0:1.

Дополняли английскую атаку Беллингем и Гордон, которые выдавали хорошее движение, но что-то не хватало им в передачах в финальную треть. Огромное количество потерь и низкие скорости потушили атакующий порыв англичан. Постепенно греки инициативу перехватили и под конец тайма могли счёт сравнивать. Цимикас подключился слева, разыграл «стеночку» с Павлидисом и пробил с острого угла. Голкипер «Эвертона» Пикфорд парировал удар защитника «Ливерпуля», устроив мерсисайдское дерби в миниатюре.

Греция ещё с началом второго тайма напрягла англичан, свои подходы не реализовал, не довела до ума, а потом начались проблемы. Мадуэке снова справа разобрался и прострелил, Льюис пробил в завершении очень опасно, но Влаходимос успел вскинуть руку и парировать. Далее за голкипера просто сыграла штанга - Беллингем мzurbv кивком замкнул кросс Уокера и направил мяч в дальний угол. Влаходимос просто смотрел футбол, а мяч врезался в каркас и покинул пределы поля.

Но штанга и Беллингем ещё отомстят грекам. В три передачи англичане развили атаку, почти от центра поля начал свой прорыв Джуд, подошёл к штрафной площади и пробил на точность. Мяч врезался в штангу, затем в спину голкиперу и оказался в сетке - обидные 0:2. А через пять минут прилетели и красивые 0:3. Теперь уже прошла атака справа, там Боуэн отдал на Гиббс-Уайта, а полузащитник прострелил чуть назад. Набежавший Кёртис Джонс мог пробить только пяткой, что он и сделал, отправив мяч точно под дальнюю штангу. Разгром.
Затаила Англия обиду за домашнее поражение. При своих трибунах греки получили по полной и потеряли лидерство в группе. Уступив его как раз англичанам.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Греции

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