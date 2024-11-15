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Лига наций УЕФА

У Лукаку всё как обычно: Бельгия проиграла Италии и отправила её в плей-офф Лиги наций

15 Ноября 2024 • 00:39 Комментировать
Бельгия
0:1
Италия
окончен

Сборные Бельгии и Италии встретились в рамках пятого тура группового этапа Лиги наций в Брюсселе. Если вспоминать их предыдущий очный матч, то в Риме получилась ничья 2:2. Там итальянцы вели с разницей в два мяча и пропустили столько же после удаления Пеллегрини.

Протокол игры  
Бельгия0:1Италия
  11'Тонали Сандро (0:1)
Кастельс КоэнФас ВаутДебаст ЗеноТеате Артур 71' (Вермирен Артур ( 71') Кастань Тимоти  28' 87' (Бакайоко Жоан ( 87') Де Кёйпер Максим 79' (Лукебакио Доди ( 79') Энгельс Арне 71' (Аль-Дахиль Амин ( 71'  77') Онана Амаду  67'Троссар ЛеандроЛукаку РомелуОпенда Лои
Запасные: Сметс МаттеСелс МатцВандервоордт МаартенСарделла КиллианСамби Локонга Альберт-МбойоМбангула СамюэльМангаля Орель
Доннарумма ДжанлуиджиДи Лоренцо ДжованниБуонджорно АлессандроБастони Алессандро  45'Камбьясо Андреа 82' (Гатти Федерико ( 82') Фраттези ДавидеРовелла Николо 80' (Распадори Джакомо ( 80') Тонали СандроДимарко Федерико 69' (Удоджи Дестини ( 69') Барелла Николо 80' (Локателли Мануэль ( 80') Ретеги Матео 69' (Кин Мойзе ( 69'  90')
Запасные: Комуццо ПьетроВикарио ГульельмоМерет АлексМальдини ДаниэльСавона НиколоОколи МемеПисилли Никколо
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Сборная Бельгии после чемпионата Европы продолжила не оправдывать ожидания тех, кто до сих пор по инерции прочит ей великое будущее в ближайшей перспективе. Всё-таки неудачно противостоят топовым соперникам «красные дьяволы». В первых четырёх турах группового этапа Лиги наций команда Доменико Тедеско обыграла только Израиль, а помимо ничьей с Италией, имелась у неё в пассиве пара поражений от Франции.

Что касается сборной Италии, то Лучано Спаллетти не был уволен после по сути провального Евро-2024, и в следующих официальных матчах «скуадра адзурра» обрела свежее дыхание. После переворота игры с Францией, где Италия пропустила чрезвычайно быстро и в итоге выиграла с кабэком, последовали две победы над Израилем, между которыми у «голубой эскадры» затесалась та самая ничья 2:2 с Бельгией.

В отчётном матче итальянцы с самого начала обратили мяч под свой контроль, а счёт открыли первым голевым моментом на одиннадцатой минуте. Де Кёйпер пропустил мяч мимо себя, и ди Лоренцо прострелил где-то с правого угла вратарской. Дебаст не сумел перехватить эту передачу, и Тонали оставалось просто переправить мяч в пустые ворота, с чем Сандро прекрасно и справился (0:1).

Не будет ни преувеличением, ни преуменьшением отметить, что это был единственный опасный момент до перерыва. Итальянцы, вышедшие вперёд в счёте, постепенно откатились назад на футбольном поле, а бельгийцы ничего не могли придумать. Лукаку зря смещался на левый фланг – всё тщетно. К перерыву гости взбодрились. Барелла, Фраттези, Тонали, Камбьясо разыграли перспективную комбинацию, но не хватило там последнего паса.

Повеселее ситуация пошла во втором тайме. Энгельс, Дебаст, Троссар стали серьёзно прикладываться по воротам «скуадры адзурры». Арне и Леандро помешала неточность, с попыткой Зено совладал Доннарумма. Троссар и в створ попадал, но Донаррумма справлялся. Итальянцы ответили нереализованным шансом в контратаке. Фраттези проникающим пасом оставил не у дел Зебаста и подключил Ретеги, который пробил чуть справа, а Кастельс отразил на угловой.

На 61-й минуте хозяева потеряли мяч на своей половине – Опенда ворвался в штрафную площадь по правой зоне и не переиграл Доннарумму. Ну а что там Лукаку – спасал «красных дьяволов» от поражения? Нет – парень действовал в своём стиле. Губил моменты «филигранной» обработкой и ударами вне створа. К примеру, Кастань навесил справа, а Ромелу головой не попал в левый угол.

После одного из угловых Лукаку пробил в падении – рикошет от ди Лоренцо привёл к другому угловому. Стандарт был разыгран, Лукебакио навесил слева, и Фас затылком прописал мяч в дальнюю штангу. Сборная Италии додержала минимальную победу и вышла в плей-офф Лиги наций. Теперь она поспорит с Францией в шестом туре. Бельгия же постарается не проиграть Израилю..

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Сборная Бельгии

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