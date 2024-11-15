Тренер сборной Англии объяснил решение оставить Кейна в запасе

Временный рулевой сборной Англии Ли Карсли ответил, почему не выпустил в старте Гарри Кейна.

Капитану «трёх львов» не нашлось места в основе команды в матче Лиги наций против сборной Греции. На позиции форварда вышел Олли Уоткинс, представляющий «Астон Виллу».

«Было важно предоставить возможность Уоткинсу – для него это очень ценный опыт. С Гарри всё в порядке, он хочет играть. Важно давать шанс всем игрокам», – цитирует Bayern & Germany Карсли.

Именно Уоткинс открыл счёт в поединке, отличившись уже на 7-й минуте.

На сайте LiveResult.ru проходит текстовая трансляция встречи сборных Греции и Англии.