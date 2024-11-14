Сборная Армении пропустила с пенальти в матче с фарерцами и проиграла

Сборная Армении боролась с командой Фарерских островов за право выйти на второе место в группе С4 Лиги наций. Гости до 90-й минуты нанесли только один удар по воротам - с пенальти на 33-й минуте. Вильормур Давидсен с одиннадцатиметровой отметки пробил в левый угол, а голкипер прыгнул в другую сторону - 0:1.

После перерыва начал создавать опасные моменты и соперник. Прострел Лукаса Селараяна слева дошёл направо до Оганеса Амбарцумяна, который с четырёх метров с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны. Удар Селараяна слева из пределов вратарской площади в дальний угол голкипер отразил. Амбарцумян справа прострелил на Гранта-Леона Раноса, который в касание с десяти метров направил мяч рядом с дальней крестовиной.

Сборная Фарерских островов вышла на второе место с 6 очками, у армян и латвийцев по четыре пункта.