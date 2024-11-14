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Сборная Франции назвала состав на игру против Израиля

14 Ноября 2024 • 21:46 Комментировать
Франция
...
Израиль
1 1.13 X 10.00 2 21.00
Через 0 ч. 11 мин.

В четверг вечером сборная Франции проведёт домашний матч Лиги наций против Израиля. Рулевой «трёхцветных» Дидье Дешам принял решение включить в стартовый состав следующих исполнителей:

Меньян, Кунде, Конате, Упамекано, Тео Эрнандес, Канте, Заир-Эмери, Камавинга, Олисе, Баркола, Коло-Муани.

Как известно, звёздный нападающий Килиан Мбаппе не получил вызов в сборную Франции на ноябрьский сбор. С капитанской повязкой на игру против Израиля выйдет полузащитник Н’Голо Канте.

Матч Франция – Израиль стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции

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