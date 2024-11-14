Сборная Франции назвала состав на игру против Израиля

В четверг вечером сборная Франции проведёт домашний матч Лиги наций против Израиля. Рулевой «трёхцветных» Дидье Дешам принял решение включить в стартовый состав следующих исполнителей:

Меньян, Кунде, Конате, Упамекано, Тео Эрнандес, Канте, Заир-Эмери, Камавинга, Олисе, Баркола, Коло-Муани.

Как известно, звёздный нападающий Килиан Мбаппе не получил вызов в сборную Франции на ноябрьский сбор. С капитанской повязкой на игру против Израиля выйдет полузащитник Н’Голо Канте.

Матч Франция – Израиль стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.