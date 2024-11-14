Бельгия и Италия объявили составы на матч Лиги наций

В главном матче четверга в Лиге наций будут играть сборные Бельгии и Италии. Стартовые составы команд уже известны, и мы приводим их ниже.

Рулевой сборной Бельгии Доменико Тедеско решил выпустить на поле с первых минут таких игроков: Кастельс, Теате, Фас, Дебаст, Кастань, Онана, Энгелс, Опенда, Троссар, де Кейпер, Лукаку.

Наставник сборной Италии Лучано Спаллетти, в свою очередь, включил в стартовый состав следующих футболистов: Доннарумма, ди Лоренцо, Буонджорно, Бастони, Камбьясо, Димарко, Тонали, Ровелла, Фраттези, Барелла, Ретеги.

Матч Бельгия – Италия стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.