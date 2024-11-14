Кейн – в запасе сборной Англии на матч против Греции

В четверг вечером сборная Англии проведёт гостевой матч Лиги наций против Греции. Рулевой «трёх львов» Ли Карсли принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Пикфорд, Уокер, Конса, Гехи, Льюис, Галлахер, Джонс, Беллингем, Мадуэке, Гордон, Уоткинс.

Нападающий Гарри Кейн начнёт игру в запасе.

Матч между сборными Греции и Англии стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в первом круге Англия сенсационно проиграла Греции на своём поле со счётом 1:2. На текущий момент греки занимают в таблице своей группы первое место (12 очков), а англичане – второе (9 очков).