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Лига наций УЕФА

Кейн – в запасе сборной Англии на матч против Греции

14 Ноября 2024 • 21:36 Комментировать
Греция
...
Англия
1 4.60 X 3.40 2 1.90
Через 0 ч. 15 мин.

В четверг вечером сборная Англии проведёт гостевой матч Лиги наций против Греции. Рулевой «трёх львов» Ли Карсли принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Пикфорд, Уокер, Конса, Гехи, Льюис, Галлахер, Джонс, Беллингем, Мадуэке, Гордон, Уоткинс.

Нападающий Гарри Кейн начнёт игру в запасе. 

Матч между сборными Греции и Англии стартует в 22:45 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Напомним, что в первом круге Англия сенсационно проиграла Греции на своём поле со счётом 1:2. На текущий момент греки занимают в таблице своей группы первое место (12 очков), а англичане – второе (9 очков).

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Сборная Англии Гарри Кейн

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