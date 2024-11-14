Черчесов удивил после очередного поражения: «Я доволен»

Сборная Казахстана в четверг вечером потерпела поражение в матче против Австрии со счётом 0:2. Как следствие, команда Станислава Черчесова досрочно вылетела в Лиге наций из дивизиона В. В пяти играх под руководством Черчесова казахстанцы не побеждали и даже не забивали (общий счёт – 0:10). Впрочем, российский специалист после поражения от австрийцев излучал оптимизм.

«Эти матчи Лиги наций важны для восстановления команды для квалификации на чемпионат мира. К этому моменту я доволен тем, что мы уже сделали», - цитирует Черчесова казахстанский Sports.

В воскресенье сборная Казахстана проведёт гостевой матч Лиги наций против Норвегии. В турнирном плане игра уже не будет ничего значить.

Сборная Казахстана установила антирекорд при Черчесове