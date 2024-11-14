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Лига наций УЕФА

Черчесов удивил после очередного поражения: «Я доволен»

14 Ноября 2024 • 21:29 Комментировать
Казахстан
0:2
Австрия

Сборная Казахстана в четверг вечером потерпела поражение в матче против Австрии со счётом 0:2. Как следствие, команда Станислава Черчесова досрочно вылетела в Лиге наций из дивизиона В. В пяти играх под руководством Черчесова казахстанцы не побеждали и даже не забивали (общий счёт – 0:10). Впрочем, российский специалист после поражения от австрийцев излучал оптимизм.

«Эти матчи Лиги наций важны для восстановления команды для квалификации на чемпионат мира. К этому моменту я доволен тем, что мы уже сделали», - цитирует Черчесова казахстанский Sports.

В воскресенье сборная Казахстана проведёт гостевой матч Лиги наций против Норвегии. В турнирном плане игра уже не будет ничего значить.

Сборная Казахстана установила антирекорд при Черчесове

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Евро-Футбол.Ру,
Станислав Черчесов Сборная Казахстана

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