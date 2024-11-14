Роналду сделал заявление перед матчем сборной Португалии

В пятницу вечером сборная Португалии проведёт домашний матч Лиги наций против Польши. Перед игрой звёздный Криштиану Роналду сделал в социальных сетях публикацию. Она представляет собой подборку фотографий с тренировки.

«Нацелены на победу!» - заявил Роналду в подписи к фото.

Матч сборных Португалии и Польши стартует 15 ноября в 22:45 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. На текущий момент португальская команда лидирует в своей группе Лиги наций, набрав 10 очков в четырёх играх.

Добавим, что на следующей неделе Португалия сыграет против Хорватии на выезде.