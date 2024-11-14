Сборная Казахстана с Черчесовым досрочно вылетела в Лиге наций

Сборная Казахстана в четверг огорчила своих болельщиков. Команда Станислава Черчесова потерпела домашнее поражение от Австрии со счётом 0:2.

Как следствие, сборная Казахстана досрочно вылетела в Лиге наций из дивизиона В. Команда Черчесова точно финиширует на последней позиции в квартете.

В пяти прошедших турах Лиги наций сборная Казахстана не забила ни одного гола, хотя смогла набрать одно очко. Результаты казахстанской команды выглядят так: 0:0, 0:3, 0:4, 0:1, 0:2.

В воскресенье сборная Казахстана проведёт гостевой матч против Норвегии. В турнирном плане для казахстанской команды эта игра уже не будет значимой.