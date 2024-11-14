Сборная Казахстана установила антирекорд при Черчесове

Сборная Казахстана в четверг проводила матч Лиги наций против Австрии. Команда Станислава Черчесова потерпела домашнее поражение со счётом 0:2.

В пяти прошедших играх Лиги наций под руководством Черчесова сборная Казахстана не побеждала и даже не забивала. Результаты были такими: 0:0, 0:3, 0:4, 0:1, 0:2.

Как видим, казахстанская национальная команда при Черчесове показала общую разность голов 0:10. Это антирекорд – ранее такую серию в Лиге наций команда Казахстана не выдавала.

В этом месяце сборная Казахстана проведёт ещё один матч – против Норвегии на выезде. Игра пройдёт в воскресенье, 17 ноября.