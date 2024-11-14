Сборная Казахстана без шансов быстро проиграла Австрии

Завершился первый матч пятого тура Лиги наций между сборными Казахстана и Австрии.

Гости сразу рванули вперед, и Патрик Виммер со средней дистанции заставил голкипера реагировать и переводить мяч на угловой. На 15-й минуте Штефан Пош с правого фланга доставил мяч в штрафную, Кристоф Баумгартнер обыграл опекуна и открыл счет - 0:1. На 23-й минуте Александр Марочкин схватил руками Баумгартнера, убегавшего один на один с вратарем - красная карточка. Михаэль Грегорич со штрафного вколотил мяч в дальний угол - 0:2. Патрик Виммер оставил не у дел оппонента и расстреливал ворота - рядом со штангой. Конрад Лаймер из пределов штрафной проверил голкипера, а Виммер на добивании попал в стойку.

Второй тайм получился без моментов. Разве что в самой концовке после кросса слева Жуниор Адаму головой в падении красиво забил мяч, но там вне игры.

0:2, Казахстан с одним очком и без забитых мячей финиширует последним. Соперник вышел в лидеры квартета с 10 очками.