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Назван футболист, который вернётся в сборную Англии при Тухеле

14 Ноября 2024 • 18:56 Комментировать

С начала 2025 года главным тренером сборной Англии будет Томас Тухель. По данным журналиста Адриана Дарема, после прихода немецкого специалиста в ряды «трёх львов» вернётся защитник Бен Уайт.

«Я слышал из очень надёжного источника, что Бен Уайт из «Арсенала» будет готов к матчам сборной в марте. Это будет время, когда сборная Англии впервые сыграет под руководством Томаса Тухеля», - сказал Дарем talkSPORT.

Бен Уайт провёл четыре матча за сборную Англии в 2021-2022 годах. Больше защитник в национальную команду не вызывался из-за проблем в отношениях с Гаретом Саутгейтом и его ассистентом Стивом Холландом.

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