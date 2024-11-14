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Зайнутдинов и Самородов – в старте сборной Казахстана на матч с австрийцами

14 Ноября 2024 • 16:56 Комментировать
Казахстан
...
Австрия
1 11.00 X 6.10 2 1.28
Через 0 ч. 34 мин.

Вечером 14 ноября сборная Казахстана примет дома в Алматы команду Австрии. Сойдутся команды в рамках пятого тура Лиги наций УЕФА. За час до встречи казахстанская команда огласила свой состав, он выглядит следующим образом:

Покатилов, Вороговский, Касым, Марочкин, Астанов, Тагыберген, Дарабаев, Исламхан, Самородов, Зайнутдинов, Аймбетов.

Напомним, что это будет пятый матч для национальной сборной Казахстана под руководством российского тренера Станислава Черчесова. Ранее коллектив за четыре тура Лиги наций набрал лишь один балл, единожды сыграв вничью. Остальные три матча казахстанцы проиграли.

Текстовая трансляция игры – на нашем портале.

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КАЗАХСТАН АВСТРИЯ
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