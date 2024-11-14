Тренер сборной Испании предупредил Ямаля

Ламин Ямаль из-за повреждения пропускает ноябрьский сбор национальной команды Испании. Комментарий о талантливом игроке дал главный тренер «красной фурии» - Луис де ла Фуэнте.

«У Ямаля есть всё, чтобы стать легендой футбола в будущем. Сейчас ему 17 лет, и нам нужно двигаться с ним очень медленно и быть очень осторожными. Важно знать, что только с фундаментом в виде скромности и профессионализма можно достичь много. Требовательность и ответственность – это важно», - сказал де ла Фуэнте журналистам.

Напомним, что летом сборная Испании стала чемпионом Европы. В финале турнира команда обыграла Англию со счётом 2:1.