Бернарду Силва рассказал о забавной первой встрече с Роналду в сборной Португалии

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва вспомнил, как впервые встретился с Криштиану Роналду в национальной команде.

«Мы играем вместе уже десять лет с момента моего прихода в сборную. Когда я впервые приехал, то не знал, где сесть. Старшие игроки сказали мне: «Сядь вон туда, там свободное место». На самом деле это было место Криштиану. Когда он пришёл, то сказал: «Можешь сидеть здесь со мной». Другие ребята обманули меня и посадили на место Криштиану. Это было забавно», - сказал Силва на канале Роналду в YouTube.

В пятницу, 15 ноября, сборная Португалии сыграет против Польши на своём поле в Лиге наций.