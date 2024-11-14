Бруну Фернандеш рассказал о первой встрече с Роналду

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш вспомнил о своей первой встрече со звёздным Криштиану Роналду.

«Это было забавно, но также эмоционально. Когда я впервые приехал в сборную, меня окружали великие игроки, которыми я восхищался. Я был довольно застенчив. Я пожимал руки, опуская голову. Когда Криштиану приехал, он назвал моё имя и сказал: «Я видел твои матчи, ты забивал, ты очень хорошо играл за «Спортинг». Помню, как говорил друзьям: «Он смотрел мои матчи, откуда он знает моё имя?» Потому что когда ты впервые приезжаешь в сборную, тебе всегда кажется, что эти великие игроки не знают, кто ты», - сказал Фернандеш на канале Роналду в YouTube.

Ближайший матч сборная Португалии проведёт в пятницу, 15 ноября, - против Польши в Лиге наций.