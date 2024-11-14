В сборной Франции выбрали капитана на матч без Мбаппе

Нападающий Килиан Мбаппе не был вызван на ноябрьский сбор сборной Франции. Как сообщает Le Figaro, в отстутствие Мбаппе капитаном «трёхцветных» в ближайшей игре Лиги наций против Израиля будет полузащитник Н’Голо Канте.

В последний раз 33-летний Канте носил капитанскую повязку в сборной Франции совсем недавно – в сентябрьском поединке Лиги наций против Бельгии.

Матч между сборными Франции и Израиля пройдёт в четверг вечером, стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.