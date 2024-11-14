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Лига наций УЕФА

В сборной Франции выбрали капитана на матч без Мбаппе

14 Ноября 2024 • 15:30 Комментировать
Франция
...
Израиль
1 1.13 X 10.00 2 21.00
Через 7 ч. 6 мин.

Нападающий Килиан Мбаппе не был вызван на ноябрьский сбор сборной Франции. Как сообщает Le Figaro, в отстутствие Мбаппе капитаном «трёхцветных» в ближайшей игре Лиги наций против Израиля будет полузащитник Н’Голо Канте.

В последний раз 33-летний Канте носил капитанскую повязку в сборной Франции совсем недавно – в сентябрьском поединке Лиги наций против Бельгии.

Матч между сборными Франции и Израиля пройдёт в четверг вечером, стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Н'Голо Канте

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