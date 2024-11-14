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Греция – Англия: эксперты дали прогноз на матч

14 Ноября 2024 • 14:23 Комментировать
Греция
...
Англия
1 4.60 X 3.40 2 1.90
Через 7 ч. 9 мин.

Сборные Греции и Англии сразятся в очном матче в рамках Лиги наций УЕФА сегодня, 14 ноября 2024 года.

По мнению экспертов букмекерских контор сборная Греции в этом поединке добьётся победы с вероятностью в 24,9%, победа сборной Англии оценена в 44,6%, а вот ничейных исход матча возможен с вероятностью в 30,5%.

Напомним, что в крайнем очном матче, который состоялся 10 октября 2024 года, победу одержала национальная команда Греции со счётом 2:1.

Не пропустите прямую трансляцию матча Греция – Англия на нашем портале. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Греции

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