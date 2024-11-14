Бельгия – Италия: кто победит, и где смотреть матч

Сегодня, 14 ноября, в рамках Лиги наций УЕФА между собой сыграют сборные Бельгии и Италии. Старт матча назначен на 22:45 по московскому времени.

По мнению экспертов букмекерских контор национальная команда Бельгии одержит победу в предстоящем матче с вероятностью в 35,5%, ничья возможна с вероятностью в 30,5%, а вот победа сборной Италии – 34,0%.

Последний раз сборные встречались между собой в начале октября текущего года, и тогда поединок завершился вничью со счётом 2:2.

Прямая трансляция матча Бельгия – Италия состоится на нашем спортивном портале.