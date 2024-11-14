Мостовой дал прогноз на матч Бельгии и Италии

В рамках групповой стадии Лиги наций состоится поединок сборных Бельгии и Италии. Об этом матче поделился мнением футбольный эксперт Александр Мостовой.

«У Бельгии тяжелая ситуация, нужно в любом случае набирать очки, чтобы не терять шансов на выход в финальный раунд. Плюс, подопечные Тедеско играют дома. Прогноз - обе забьют», - передает слова Александра «ВсеПроСпорт».

Поединок между сборными Бельгии и Италии состоится сегодня, 14 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию противостояния проведет Liveresult.ru.