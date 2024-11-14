Криштиану Роналду поблагодарил Португалию

39-летний центрфорвард Криштиану Роналду опубликовал пост в социальных сетях после получения награды от федерации футбола Португалии.

«Горжусь, что стал обладателем приза за свою карьеру в сборной. Нам еще много предстоит достичь. Португалия, спасибо», - оставил сообщение нападающий в своих социальных сетях.

Напомним, что в составе сборной Португалии Криштиану стал триумфатором Лиги наций и чемпионата Европы.

За национальную команду Роналду провел 216 поединков. Нападающий записал на свой счет 133 забитых мяча. Добавим, что на клубном уровне форвард выступает за саудовский «Аль-Наср».