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Криштиану Роналду поблагодарил Португалию

14 Ноября 2024 • 09:49 Комментировать

39-летний центрфорвард Криштиану Роналду опубликовал пост в социальных сетях после получения награды от федерации футбола Португалии.

«Горжусь, что стал обладателем приза за свою карьеру в сборной. Нам еще много предстоит достичь. Португалия, спасибо», - оставил сообщение нападающий в своих социальных сетях.

Напомним, что в составе сборной Португалии Криштиану стал триумфатором Лиги наций и чемпионата Европы.

За национальную команду Роналду провел 216 поединков. Нападающий записал на свой счет 133 забитых мяча. Добавим, что на клубном уровне форвард выступает за саудовский «Аль-Наср».

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Аль-Наср Эр-Рияд ещё теги
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