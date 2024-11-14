Черчесов ответил на вопрос об отставке из сборной Казахстана

Российский специалист Станислав Черчесов, ныне занимающий пост наставника сборной Казахстана, высказался насчет своей возможной отставки после ухода с поста президента федерации футбола страны Адлета Барменкулова.
«Каких бы у нас отношений ни было, у меня контракт с КФФ, а не с Барменкуловым. Если придёт новое руководство? Слово «если» я вообще не принимаю», - передает слова тренера Vesti.kz.
Под руководством Черчесова сборная Казахстана провела четыре встречи и не одержала ни одной победы. В ближайшем поединке национальная команда встретится с Австрией. Матч состоится 14 ноября.
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