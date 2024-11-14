Упамекано прокомментировал возвращение Комана в сборную Франции

Защитник Дайо Упамекано прокомментировал приглашение атакующего полузащитника Кингсли Комана в сборную Франции на матчи Лиги наций.

«Никогда не было сомнений, что Кингсли вернется в сборную. Он сейчас играет на отличном уровне, показывает прекрасный футбол в каждом матче», - передает слова защитника пресс-служба УЕФА.

Напомним, что 14 ноября состоится поединок сборных Франции и Израиля в групповом этапе Лиги наций. Встреча пройдет на стадионе в Париже и начнется в 22:45 по московскому времени.

В текущем сезоне Бундеслиги Коман провел десять поединков за «Баварию». Полузащитник отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.