Канте сделал пожелание Мбаппе, которого не вызвали в сборную Франции

Опорный полузащитник сборной Франции Н’Голо Канте высказался о невызове в национальную команду звездного нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе.
«Я сейчас мои мысли об игроках, которые находятся в расположении нашей команды. Мбаппе? Думаю, Килиан скоро вернется в сборную Франции. Хочу пожелать ему всего самого лучшего», - передает слова футболиста Instant Foot.
В матче группового этапа Лиги наций сборная Франции встретится с национальной командой Израиля. Поединок пройдет на стадионе в Париже сегодня, 14 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.
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