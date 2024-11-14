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Канте хочет видеть Погба в сборной Франции

14 Ноября 2024 • 08:36 Комментировать

Хавбек сборной Франции Н’Голо Канте поделился мыслями касательно потенциального возвращения полузащитника Поля Погба в национальную команду.

«Это было бы хорошо как для Поля, так и для национальной сборной. Но решение за тренерским штабом, ведь есть новое поколение футболистов. Я был бы рад возвращению Погба, но все решает главный тренер», - передает слова полузащитника RMC Sport.

Напомним, что Погба был дисквалифицирован за положительную допинг пробу. Благодаря положительной апелляции бан футболиста был сокращен до 18 месяцев. Таким образом, хавбек может вернуться на поле в марте следующего года.

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