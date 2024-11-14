Тедеско высказался о роли Лукаку в сборной Бельгии

«Сыграть против Италии с Лукаку и Опенда в атаке? Такой вариант возможен. Опенда для нас очень важный футболист. Лукаку? Ромелу – лидер команды, его нахождение на поле придает команде энергии», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.