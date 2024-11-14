Греция – Англия: Какой стартовый состав будет у ослабленных «трёх львов»

В пятом туре группы 2 Лиги B Лиги наций сборная Англии сыграет в гостях против сборной Греции. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» – о том, какие могут получиться стартовые составы у команд.

Греция: Влаходимос (вр), Цимикас, Кулиеракис, Мавропанос, Рота, Манталос, Сиопис, Цолис, Бакасетас, Масурас, Павлидис.

Англия: Пикфорд (вр), Льюис, Гехи, Конса, Уокер, Анхель Гомес, Галлахер, Гордон, Беллингем, Мадуэке, Кейн.

Сборная Англии страдает от избыточного числа травм. Повреждения у Трента Александера-Арнольда, Деклана Райса, Букайо Саки, Фила Фодена, Коула Палмера, Леви Колвилла, Джека Грилиша, Аарона Ремсдейла.

В результате в стан «трёх львов» были приглашены такие футболисты, как Джаррод Брэнтуэйт, Морган Роджерс, Джеймс Траффорд, Джаррод Боуэн и Тино Ливраменто, которых изначально вряд ли стоило ожидать в списке.

10 октября сборная Англии проиграла дома сборной Греции со счётом 1:2. По итогам четырёх туров англичане идут в группе на втором месте, уступая грекам три очка.

Матч Лиги наций Греция – Англия пройдёт сегодня, 14 ноября, на Олимпийском стадионе в Афинах. Стартовый свисток – в 22:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет доступна здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов