Бельгия – Италия: Вероятные стартовые составы на матч Лиги наций

В центральном матче четверга в рамках группового этапа Лиги наций сборная Италии примет сборную Бельгии. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет возможные стартовые составы на эту встречу.

Бельгия: Кастельс (вр), де Кёйпер, Теате, Фас, Кастань, Амаду Онана, Мангаля, Троссар, Вермирен, Лукебакио, Лукаку.

Италия: Доннарумма (вр), Димарко, Бастони, Буонджорео, ди Лоренцо, Камбьясо, Тонали, Барелла, Фраттези, Распадори, Ретеги.

В сборную Бельгии после перерыва вызван нападающий Ромелу Лукаку. Но нет в стане «красных дьяволов» хавбека Кевина де Брёйне, в последнее время восстанавливающегося от травмы.

Полузащитник Самуэле Риччи, изначально вызванный в стан национальной команды Италии, покинул его по медицинским основаниям. Вместо него в «скуадру адзурру» приглашён Мануэль Локателли.

В октябрьском очном матче команды сыграли между собой 2:2. По итогам четырёх туров сборная Италии лидирует в группе 2 Лиги А с десятью очками, сборная Бельгии идёт третьей с четырьмя баллами.

Матч пятого тура Лиги наций Бельгия – Италия состоится сегодня, 14 ноября, в Брюсселе на стадионе имени короля Бодуэна. Начало – в 22:45 мск. Текстовая онлайн-трансляция будет проведена здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов