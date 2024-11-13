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«Мне это не нравится»: Кейн высказался о ситуации в сборной Англии

13 Ноября 2024 • 20:41 Комментировать

Нападающий Гарри Кейн высказался о потере сборной Англии восьмерых игроков в ноябре.

«Думаю, сборная Англии превыше всего. Она важнее клуба, ведь это самое важное для футболиста. Очевидно, немного обидно видеть то, что произошло на этой неделе. Думаю, это тяжёлый период сезона, и, возможно, этим немного пользуются.

Честно говоря, мне это не очень нравится. Сборная должна быть превыше любой ситуации в клубе. Я рад играть за Англию. Гарет Саутгейт вернул нам эту радость. На каждый сбор игроки были рады приезжать», - сказал Кейн IVT.

Впереди у сборной Англии матчи Лиги наций против Греции и Ирландии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Гарри Кейн
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