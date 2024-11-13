Черданцев: «Черчесов не доработает контракт со сборной Казахстана»

Известный комментатор Георгий Черданцев поделился своими мыслями о будущем Станислава Черчесова в сборной Казахстана. По мнению Черданцева, российский тренер покинет занимаемый пост раньше, чем истечёт его действующий контракт.

«Сто процентов, что он не доработает. Насколько знаю, при его назначении были [мнения] – 50 на 50», - цитирует Черданцева «РБ Спорт».

Черданцев отметил, что Черчесову будет сложно работать после смены президента Казахстанской федерации футбола.

Под руководством Станислава Черчесова сборная Казахстана не побеждала и даже ни разу не забила – 0:0, 0:3, 0:4, 0:1.