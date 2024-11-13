Упамекано прокомментировал отсутствие Мбаппе в сборной Франции

Звёздный нападающий Килиан Мбаппе не получил вызов в национальную команду Франции на ноябрьский сбор. Комментарий на этот счёт дал защитник «трёхцветных» - Дайо Упамекано.

«У нас нет опасений, но мы не можем забывать, что Килиан сделал для этой команды. Нам не хватает его поддержки. Мы не должны забывать, что он наш капитан. Надеюсь, скоро он вернётся к нам.

Игр очень много. Мы люди, и психологический аспект для нас очень важен. Не буду вдаваться в подробности, но, как уже сказал, я надеюсь на скорое возвращение Мбаппе в сборную. Он друг, он суперигрок. Я знаю, на что он способен», - сказал Упамекано журналистам.