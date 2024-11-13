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Куртуа отказался играть за сборную Бельгии при Тедеско

13 Ноября 2024 • 16:29 Комментировать

У вратаря Тибо Куртуа не сложились отношения с главным тренером сборной Бельгии Доменико Тедеско. Как следствие, страж ворот «Реала» не играл за национальную команду уже почти полтора года.

Как сообщает на своих страницах HLN, генеральный директор Бельгийской футбольной ассоциации Питер Виллемс провёл в Мадриде встречу с Куртуа, чтобы узнать, готов ли футболист вернуться в национальную команду. Тибо ответил, что не намерен выступать за Бельгию, пока сборную тренирует Тедеско.

В России Доменико Тедеско известен главным образом по работе с московским «Спартаком» в 2019-2021 годах.

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