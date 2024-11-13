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Рангник назвал условие, при котором покинет сборную Австрии

13 Ноября 2024 • 16:18 Комментировать

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник назвал условие, при котором он покинет свой пост.

«Для меня результаты превыше всего. Если бы мы не вышли на чемпионат Европы, я бы здесь уже не сидел. Я не работал бы со сборной Австрии, независимо от условий контракта. То же самое относится к чемпионату мира: если мы не пройдём отбор, то на следующий день я перестану тренировать команду», - сказал Рангник на пресс-конференции.

В ноябре сборная Австрии проведёт два матча Лиги наций – против Казахстана и Словении. На текущий момент команда Ральфа Рангника занимает второе место в таблице своей группы.

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Евро-Футбол.Ру,
Ральф Рангник Сборная Австрии
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