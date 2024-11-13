Рангник назвал условие, при котором покинет сборную Австрии

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник назвал условие, при котором он покинет свой пост.

«Для меня результаты превыше всего. Если бы мы не вышли на чемпионат Европы, я бы здесь уже не сидел. Я не работал бы со сборной Австрии, независимо от условий контракта. То же самое относится к чемпионату мира: если мы не пройдём отбор, то на следующий день я перестану тренировать команду», - сказал Рангник на пресс-конференции.

В ноябре сборная Австрии проведёт два матча Лиги наций – против Казахстана и Словении. На текущий момент команда Ральфа Рангника занимает второе место в таблице своей группы.