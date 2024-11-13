Черчесов «изменил» отчество на Приветович в ответ на ошибку журналиста

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов пообщался с журналистами в преддверии ноябрьских матчей Лиги наций. Один из представителей прессы ошибся в отчестве специалиста, назвав его не Саламовичем и Салмановичем. После этого Черчесов перевёл ситуацию в шутку.

«Я – Саламович. По-русски – Приветович. Я тоже могу обидеться, но всё в порядке», - сказал Черчесов.

Как известно, ранее Станислава Черчесова критиковали за неуместные шутки о казахском языке. Российский специалист даже платил штраф.

Впереди у сборной Казахстана матчи Лиги наций против Австрии (14 ноября) и Норвегии (17 ноября).