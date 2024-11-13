Мендеш отреагировал на слова Роналду

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду заявил о том, что его разочаровывают футболисты, которые отказываются приезжать в ряды национальной команды. Комментарий на этот счёт дал защитник португальской сборной Нуну Мендеш.

«У каждого своё мнение. Я могу говорить только за себя. Я очень горжусь тем, что представляю Португалию. Думаю, это заметно, ведь я отдаю всего себя на поле и на тренировках. Я всегда буду отдаваться максимально и всегда буду принимать вызовы», - сказал Мендеш журналистам.

Сборная Португалии в этом месяце проведёт матчи Лиги наций против Польши (15 ноября) и Хорватии (18 ноября).