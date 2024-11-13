Президент Федерации футбола Франции высказался об отсутствии Мбаппе

Филипп Диалло, который возглавляет Федерацию футбола Франции, высказался об отсутствии Килиана Мбаппе на ноябрьском сборе национальной команды.

«Мбаппе много общался с Дешамом. Я близок к тренеру, поэтому в курсе обсуждений и его мыслей. Именно плод этих обсуждений заставил его сделать такой выбор. Килиан – один из лучших игроков в мире. Сейчас он переживает деликатный период. Думаю, все любители футбола хотят, чтобы он поскорее вышел из этого состояния, чтобы снова стал тем игроком, которого мы видели в 2018 и 2022 годах, чтобы он надел повязку и повёл нас к чемпионату мира – 2026 за третьей звездой.

Я хочу развеять слухи. Во время всех бесед я видел в Мбаппе поклонника сборной Франции, который уважает футболку национальной команды. Я не сомневаюсь ни в его всецелой вовлечённости, ни в его поведении как капитана. Иногда ты чувствуешь себя хуже, и я лишь хочу, чтобы он скорее вернулся на своё место в сборной», - сказал Диалло Le Parisien.