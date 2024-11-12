Роналду намекнул, что нескоро уйдёт из футбола

Нападающий Криштиану Роналду получил награду от Федерации футбола Португалии за свой вклад в национальную команду. Звёздный футболист сделал по этому случаю публикацию в социальных сетях. 39-летний Роналду намекнул на то, что ещё нескоро завершит карьеру.

«Для меня честь получить награду за карьеру в моей сборной. Мне ещё многое предстоит покорить! Спасибо, Португалия», - написал Роналду в социальных сетях.

Всего за сборную Португалии Криштиану Роналду провёл 216 матчей. В них нападающий записал на свой счёт 133 гола и 45 результативных передач на партнёров.

На клубном уровне Роналду представляет «Аль-Наср».