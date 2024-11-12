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Роналду: «Если смогу забить 1000 голов – хорошо, если нет – больше меня тоже никто не забил»

12 Ноября 2024 • 14:55 Комментировать
Португалия
...
Польша
15.11 22:45

Форвард «Аль-Насра» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос о том, хочет ли он покорить отметку в 1000 голов за карьеру.

«Я буду честен – в жизни и в футболе теперь я подхожу к делам так, что живу настоящим моментом. Я больше не могу думать о долгосрочной перспективе. Вот и всё: я живу настоящим и наслаждаюсь моментом. Я публично говорил о желании забить 1000 голов. Если я смогу это сделать – хорошо, если нет – больше меня тоже никто не забил, так что…» - цитирует Роналду A Bola.

На текущий момент Криштиану Роналду имеет на своём счету 908 голов. В феврале Роналду исполнится 40 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Наср ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 12 Ноября
14:55
Роналду: «Если смогу забить 1000 голов – хорошо, если нет – больше меня тоже никто не забил»
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Сегодня, 12 Ноября
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