Роналду: «Если смогу забить 1000 голов – хорошо, если нет – больше меня тоже никто не забил»

Форвард «Аль-Насра» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос о том, хочет ли он покорить отметку в 1000 голов за карьеру.

«Я буду честен – в жизни и в футболе теперь я подхожу к делам так, что живу настоящим моментом. Я больше не могу думать о долгосрочной перспективе. Вот и всё: я живу настоящим и наслаждаюсь моментом. Я публично говорил о желании забить 1000 голов. Если я смогу это сделать – хорошо, если нет – больше меня тоже никто не забил, так что…» - цитирует Роналду A Bola.

На текущий момент Криштиану Роналду имеет на своём счету 908 голов. В феврале Роналду исполнится 40 лет.