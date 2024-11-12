Роналду рассказал, что его разочаровывает

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о выступлении за национальную команду. По словам звёздного форварда, его разочаровывают игроки, которые отказываются приезжать.

«Меня часто разочаровывает, что некоторые игроки не хотят представлять сборную. Я слышу, как многие говорят, что Португалия – маленькая страна. Португалия – большая страна. Мы должны думать так. У нас есть всё: необыкновенная страна, инфраструктура, стадионы, великолепные тренеры. Потенциал наших игроков наводит на мысли о том, что однажды мы станем великими. Я верю, что Португалия будет великой не только в футболе, но и в других видах спорта», - цитирует Роналду A Bola.

В ноябре сборная Португалии сыграет против Польши и Хорватии в Лиге наций.