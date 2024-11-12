«Выставил идиотом»: Журналист назвал причину, по которой Дешам не вызвал Мбаппе в сборную Франции

Форвард Килиан Мбаппе не получил вызов на ноябрьский сбор национальной сборной Франции. Рулевой «трёхцветных» Дидье Дешам ранее говорил о том, что он принял такое решение после беседы с футболистом. Комментарий на эту тему дал известный журналист Даниэль Риоло.

«Есть только одна причина. Я на 1000% уверен, что это расплата за это, что произошло в прошлом месяце. Мбаппе сказал Дешаму: «У меня травма». А через три дня он сыграл за «Реал» с первых минут. Это спровоцировало Дешама. Мбаппе обманул его, выставил идиотом. Он не мог оставить это без реакции с точки зрения авторитета», - сказал Риоло в программе After Foot на RMC.

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