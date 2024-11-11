Сборная Англии потеряла восьмерых игроков – были вызваны новые

В составе сборной Англии произошли серьёзные изменения. Сразу восемь футболистов не смогут приехать в расположение «трёх львов». В этом списке находятся Трент Александер-Арнольд, Деклан Райс, Букайо Сака, Фил Фоден, Джек Грилиш, Коул Палмер, Леви Колвилл и Аарон Ремсдейл.

Как следствие, Ли Карсли вызван на ноябрьский сбор таких игроков, как Джаррод Брэнтуэйт, Морган Роджерс, Джеймс Траффорд, Джаррод Боуэн и Тино Ливраменто. Об этом в социальных сетях написал журналист Пол Джойс.

Отметим, что впереди у сборной Англии матчи Лиги наций против Греции (14 ноября) и Ирландии (17 ноября).