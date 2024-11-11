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Коман заменил Дембеле в сборной Франции

11 Ноября 2024 • 20:40 Комментировать

Вингер «Баварии» Кингсли Коман заменит Усмана Дембеле в сборной Франции в рамках ноябрьского международного сбора. Дембеле повредил подколенное сухожилие, поэтому принять участие в матчах Лиги наций игрок «ПСЖ» не сможет.

Напомним, что в эту международную паузу сборная Франции проведёт два матча в пятом и шестом турах Лиги наций. В первом поединке дома в Париже французы сыграют со сборной Израиля, матч намечен на 14 октября. Второй матч пройдёт на выезде против сборной Италии 17 октября в воскресенье.

Ранее сообщалось, что безопасность проведения матча Франция – Израиль обеспечат несколько тысяч полицейских.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Кингсли Коман Усман Дембеле ещё теги
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