Коман заменил Дембеле в сборной Франции

Вингер «Баварии» Кингсли Коман заменит Усмана Дембеле в сборной Франции в рамках ноябрьского международного сбора. Дембеле повредил подколенное сухожилие, поэтому принять участие в матчах Лиги наций игрок «ПСЖ» не сможет.

Напомним, что в эту международную паузу сборная Франции проведёт два матча в пятом и шестом турах Лиги наций. В первом поединке дома в Париже французы сыграют со сборной Израиля, матч намечен на 14 октября. Второй матч пройдёт на выезде против сборной Италии 17 октября в воскресенье.

Ранее сообщалось, что безопасность проведения матча Франция – Израиль обеспечат несколько тысяч полицейских.